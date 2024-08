Roma, i “latinos” e le occupazioni abusive

A Roma est, nella zona di Cinecittà, continuano i tentativi di occupazione delle case di proprietà di Enasarco

Questa volta il blitz è stato tentato da una coppia di “latinos”. I due, 53 anni lui e 50 anni lei, sono entrambi cittadini peruviani. A segnalare la loro azione sono state alcuni chiamate al numero unico per le emergenze. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia Casilina che hanno denunciato alla procura della Repubblica per invasione di terreni o edifici la coppia. I due, nello specifico, sono stati sorpresi mentre tentavano di occupare abusivamente un appartamento di via Caio Sulpicio, di proprietà della Enasarco.

Non è la prima volta che gli appartamenti dell’ente siano presi di mira da chi vuole prenderne possesso in maniera abusiva. E non è la prima volta che via Caio Sulpicio sia nel mirino degli occupanti.

Di recente, inoltre, tante segnalazioni hanno sottolineato la presenza sempre più massiccia di “latinos” nel quartiere. Nella vicina via Eudo Giulioli, infatti, stanzia una grande comunità di peruviani che vivono senza titolo nell’ex hotel Cinecittà, già censito e prossimo a uno sgombero.

www.romatoday.it