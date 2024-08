Bologna, 9 spaccate e una rapina in meno di un mese: arrestato bengalese

La Polizia di Stato ha individuato e condotto in carcere il responsabile di una serie di spaccate in vari esercizi commerciali del centro storico di Bologna

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sotto la supervisione del sostituto procuratore dott. Tommaso Pierini, la squadra mobile di Bologna ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino bengalese di 30 anni, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale.

Tra giugno e luglio 2024, numerosi episodi di grave danneggiamento hanno colpito le porte di accesso di diversi esercizi commerciali nel centro storico di Bologna. Le porte venivano infrante con blocchi di cemento e, una volta all’interno, l’autore rubava denaro, capi di abbigliamento, cellulari e bevande.

“Avevamo tantissimi video delle telecamere di sorveglianza da controllare e siamo riusciti a isolare 9 episodi, ma se ne stiamo valutando degli altri – ha etto ai cronisti Giacomo Uboldi che guida la IV sezione della Squadra Mobile – siamo riusciti a individuare il soggetto e identificarlo, anche perchè era sempre a volto scoperto, è arrivata la misura cautelare in carcere emessa dalla Procura di Bologna. Agiva sfondando le vetrate dei negozi utilizzando sassi o altri attrezzi che rinveniva per strada e in alcune In diverse occasioni anche forzato la porta d’ingresso, arraffa va tutto quello che riusciva a prendere, denaro contante, vestiti anche alimentari, alcolici e superalcolici. Parliamo di un ragazzo di 30 anni con numerosi precedenti penali per reati simili, una persona che gli aveva per strada”.

Tra un furto e l’altro, il 26 giugno era stato arrestato per rapina impropria, dopo aver spintonato una guardia giurata in un negozio di via Clavature: “Dopo la direttissima era stato disposto il divieto di dimora, puntualmente violato – spiega Uboldi – in due episodi abbiamo rilevato anche le impronte”.

I colpi in meno di un mese

Grazie a una analisi dei sistemi di videosorveglianza, gli Investigatori della Squadra Mobile sono riusciti a identificare il responsabile dei seguenti furti:

Ristorante “Rostelle and Co” in via Mazzini (tre spaccate: 13/06, 27/06 e 06/07/2024)

Locale commerciale “Velluto” in via de’ Toschi (21/06/2024)

Esercizio commerciale “Retail 68” in via de’ Toschi (21/06/2024)

Negozio “Laura abbigliamento” in via D’Azeglio (23/06/2024)

Ristorante “Good Morning Vietnam” in piazza dei Tribunali civ. 35/B (27/06/2024)

Ristorante “Michelemma” in via Riva di Reno (01/07/2024)

Ristorante “La corte de Galluzzi” in Corte Galluzzi (11/07/2024)

Dal punto di vista amministrativo, l’uomo era irregolare sul territorio nazionale. L’ufficio Immigrazione aveva avviato le procedure per l’espulsione, accompagnandolo il 12 luglio 2024 al Cpr di Bari. Il trattenimento è stato convalidato dal giudice il 18 luglio 2024, con nulla osta all’espulsione. Solo dopo la convalida, il bengalese ha presentato domanda di protezione internazionale il 2 agosto 2024.

Nella giornata del 5 agosto, è stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del bengalese, responsabile di ben nove spaccate nel centro di Bologna. L’uomo è stato condotto presso il carcere del capoluogo pugliese.

