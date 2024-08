Annuncio shock del giovane tiktoker Stefano Cirillo: “Ho la leucemia”

“Comunque la vita è così strana, un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno”

Esordisce così, dopo settimane di silenzio, il tiktoker Stefano Cirillo, 29 anni, con un video dal titolo “Andrà tutto bene”, in cui si mostra per la prima volta su un letto d’ospedale e mentre si rasa a zero, preludio dell’inizio delle terapie che lo aspettano per guarire dalla leucemia. Immagini toccanti diventate subito virali, grazie al tam tam dei suoi quasi 250mila follower.

Stefano Cirillo, conosciuto per i suoi video ironici e, in particolare, per le sue imitazioni dell’influencer Chiara Facchetti, aveva interrotto le pubblicazioni su TikTok da un paio di mesi, proprio a causa delle sue condizioni di salute. Ma il 5 agosto, a sorpresa, il tiktoker 29enne è tornato online. Stavolta non ha pubblicato un contenuto ironico dei suoi. Ha, invece, annunciato la sua malattia in un video, che ha ottenuto migliaia di commenti d’affetto e supporto.

A suo volta, Cirillo, rispondendo ai commenti della sua community, si è lasciato andare ad altri particolari sulla sua condizione di salute. “Le analisi del sangue – ha raccontato – erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami”. “Non fermatevi alle analisi del sangue”, è il messaggio finale che lancia ai suoi coetanei.

Cirillo ha aggiunto anche di avere scoperto che “quei dolori alla schiena”, di cui soffriva da tempo e di cui aveva già parlato con i suoi follower, “erano causati dalla leucemia, che avrebbe già intaccato alcune vertebre, rendendole fragili”. “Non riuscirò a rispondere a tutti – ha concluso il tiktoker, grato per l’affetto ricevuto – ma vi vedo, vi sento fortissimo e vi ringrazio di cuore”. www.tgcom24.mediaset.it