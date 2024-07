Tumore fulminante, muore ragazzo di 21 anni

CONEGLIANO – Il tumore se l’è portato via in soli tre mesi. Nicola Della Colletta aveva solo 21 anni e una vita ancora tutta da scrivere. Purtroppo però la malattia non gli ha lasciato scampo. La diagnosi era arrivata soltanto tre mesi fa e le terapie, per quanto tempestive, non sono riuscite a fermare il tumore. Il ragazzo, originario di Ogliano di Conegliano, è mancato lunedì all’ospedale di Padova, dove era ricoverato

Ora tutta Conegliano ne piange la scomparsa. Ex studente del Cerletti, da qualche tempo lavorava nella cantina Astoria e aveva fatto atletica con la società Silca di Conegliano.

Nicola lascia nel dolore la mamma Mara, il papà Mauro, gli zii, i cugini, i nonni e tanti amici che ora si preparano a salutarlo per l’ultima volta. Il funerale verrà celebrato venerdì 12 luglio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Ogliano. La famiglia non chiede fiori ma offerte da devolvere all’associazione “Renzo e Pia Fiorot” di San Fior, attiva nella lotta contro i tumori. www.ilgazzettino.it