Scarrella la pistola davanti alla cassiera e la rapina: arrestato brasiliano

MILANO – Ha estratto dal borsello la pistola e l’ha scarrellata davanti al volto terrorizzato della cassiera. S’è fatto consegnare i 200 euro presenti in cassa, più altri 200 euro conservati come fondo cassa. Il suo volto, catturato dalle immagini delle telecamere quel 24 luglio scorso mentre con camicia di lino bianco metteva a segno la rapina di un supermarket di surgelati in piazza Piola, a Milano, era però ben noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, un 47enne brasiliano con numerosi precedenti specifici, era già stato arrestato nel 2014 per una serie di rapine. La sua detenzione si era conclusa nel 2023. I «falchi» della questura lo hanno scovato lo scorso 1° agosto, seduto a un tavolino di un fast food di viale Rubicone, lo hanno fermato e accompagnato a San Vittore. TiscaliNews