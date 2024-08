Biden: ‘se perde, Trump dirà che sono elezioni rubate’

Dopo essersi ritirato da Usa 2024 Joe Biden ha detto di “non essere affatto sicuro” che ci sarà un pacifico trasferimento di potere a Kamala Harris se Donald Trump perderà le elezioni presidenziali di novembre. Trump “pensa sul serio quello che dice, ma noi non lo prendiamo sul serio. Lui invece lo dice sul serio, tutte quelle cose del tipo se perdiamo ci sarà un bagno di sangue”, ha aggiunto il presidente americano.

(In realtà, Trump ha detto: “sarà un bagno di sangue per l’industria automobilistica”, ndr)

“Lui in caso di sconfitta dirà che saranno state elezioni rubate”, ha aggiunto il presidente Usa in un’anticipazione di un’intervista alla Cbs che verrà trasmessa domenica. tgcom24.mediaset.it

Un gruppo di cittadini in Georgia ha DICHIARATO lo stato di emergenza per il sistema elettorale della Georgia.

Hanno scoperto una FRODE ELETTORALE nel loro stato e hanno le ricevute per dimostrarlo.

BREAKING: A group of citizens in Georgia DECLARED a State Of Emergency With Georgia Election System.

They discovered a VOTER FRAUD in their state and they have receipts to back it up.

“Ballots so they were counted twice for the second machine count. We know with certainty… pic.twitter.com/qOOiQiR5yu

— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) August 7, 2024