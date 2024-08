20 anni di furti e rapine, arrestata croata sempre incinta: presto potrebbe tornare libera

I terreni di caccia preferiti: le stazioni di Milano e Roma, ma anche puntate a Brescia e Pisa. Il primo furto in concorso a soli sette anni in un magazzino della Capitale, a 11, una tentata rapina sempre insieme ad altri. Un curriculum criminale lunghissimo. 148 colpi messi a segno in oltre 20 anni di carriera. l’ultimo scippo nel centro di Roma, ad agosto del 2023. una delle borseggiatrici più abili in Italia.

Abile, sostengono gli inquirenti, anche a evitare il carcere perché sempre incinta. 10 figli che le risparmiato più volte le manette. Un cumulo di pena di 30 anni da scontare, diventato esecutivo. La corsa criminale di Ana Zahirovic, 31 anni, di origini croate, non si è fermata su una banchina della metro, ma nel campo rom di Castel Romano. Qui i carabinieri l’hanno trovata e arrestata. La donna si trova a Rebibbia.

L’ultima gravidanza terminata a maggio scorso. Una figlia di soli 3 mesi. La legge prevede che venga sospesa la detenzione in carcere per le madri con bimbi fino a un anno. L’avvocato della 31enne ha già presentato una richiesta di differimento pena. Per Lady Furto si potrebbero riaprire in uscita le porte di Rebibbia.

https://www.rainews.it