Milano, 78enne sbattuto contro un muro e rapinato

MILANO – Sorpreso alle spalle e sbattuto contro un muro. Un uomo di 78 anni è stato aggredito e rapinato lunedì in via Garegnano, in zona Certosa, da uno scippatore che gli ha portato via una collanina da 3mila euro.

L’anziano, stando a quanto ricostruito alle spalle, stava tornando a casa quando un uomo – descritto come dell’Est Europa – lo ha avvicinato e lo ha spinto con violenza contro un muro in strada. Dopo averlo immobilizzato, il bandito gli ha strappato la catenina ed è fuggito.

Nonostante lo spavento e il colpo, il 78enne fortunatamente non ha avuto bisogno dell’intervento dei soccorritori del 118. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto, il ladro era già riuscito a far perdere le proprie tracce.

