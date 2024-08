Malore fatale, morto dirigente del commissariato di San Giovanni a Roma

Polizia in lutto. È morto Antonino Mendolia, dirigente del commissariato di San Giovanni, a Roma. Mendolia aveva 53 anni. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato colpito da un infarto mentre si trovava in vacanza nella sua casa in provincia di Rieti.

Aveva lavorato nei commissariati di Viminale, Prenestino e Castro Pretorio, prima di essere assegnato al decimo distretto, quello di Ostia guidato dal gennaio 2021 fino al marzo di quest’anno quando è stato sostituito da Maria Sironi. Poi il recente trasferimento a San Giovanni.

“Il dottor Mendolia, investigatore eccelso, con alle spalle anni di indagini anche a livello internazionale, e abile funzionario nei servizi di ordine pubblico, era attualmente a capo del VII distretto”, si legge in una nota della questura di Roma. Il questore Carmine Belfiore e tutte le persone che hanno avuto l’onore di lavorare con lui lo ricordano per la sua “dedizione, professionalità e attaccamento alla divisa”. […]

www.romatoday.it – foto Instagram Questura di Roma