Borseggia turista sul bus e ferisce Cc con le forbici: arrestato gambiano

ROMA – Un borseggiatore violento. Vittima un turista a bordo di un bus di linea in transito nella zona del Centro Storico. Derubato è stato poi ferito alla testa con una bottiglia dal malvivente riuscito a scappare. Particolarmente agitato il ladro si è poi scagliato contro i carabinieri, ferendo i militari con le forbici.

La rapina nella notte fra sabato e domenica quando il ladro, a bordo di un bus di linea ha rubato uno smartphone a un passeggero e, una volta sceso in via Nazionale, si è dato alla fuga. La vittima, che si è accorta dell’ammanco del telefono, ha tentato di fermare l’uomo rincorrendolo per strada, ma è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro.

Le urla della vittima ferita hanno attirato l’attenzione di alcuni carabinieri della stazione Quirinale che si trovavano nelle vicinanze, liberi dal servizio. I militari, dopo essersi qualificati, sono intervenuti prontamente riuscendo a bloccarlo mentre cercava di liberarsi dello smartphone appena rubato, lanciandolo via. Il dispositivo è stato poi recuperato e restituito alla vittima.

Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, l’uomo ha opposto resistenza ai carabinieri colpendoli con dei calci e una forbice da elettricista, causando lievi lesioni a due militari. I militari sono comunque riusciti a bloccarlo e portarlo in caserma. Durante una perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un altro smartphone rubato verosimilmente a un’altra persona.

Il ladro, un 21enne originario del Gambia, è stato portato in caserma in attesa dell’udienza di convalida. La vittima, invece, un cittadino svizzero di 26 anni, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in sette giorni.

