Senna sporca, infezione gastro-intestinale per due atleti svizzeri

Nonostante gli sforzi, la Senna è sporca. A causa della qualità dell’acqua del fiume, ierii è stato annullato un altro allenamento. Decisive, in particolare, sono state le forti piogge degli scorsi giorni, spiegano gli organizzatori. Cattive notizie, in particolare, per la Svizzera. La squadra elvetica ha infatti perso due elementi per infezione gastro-intestinale: Sylvain Friedelance rimpiazza Simon Westermann, che aveva sostituito Adrien Briffod.

Il Belgio, a sua volta, ha ritirato la squadra per l’indisponibilità di Claire Michel. Colpa dell’acqua della Senna? Ancora non si sa per certo. Secondo Hanspeter Betschart, responsabile medico di Swiss Olympics, non è chiaro se l’infezione di Briffod sia correlata alla qualità dell’acqua del fiume.

«Un sondaggio condotto tra i miei colleghi di altri Paesi non ha finora evidenziato alcun accumulo di malattie gastrointestinali tra gli atleti che hanno iniziato la gara individuale mercoledì scorso», ha dichiarato. Al momento, però, non è ancora detta l'ultima parola.