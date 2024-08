Dollaro in caduta sullo yen

MILANO, 05 AGO – L’attesa per una decisa sforbiciata ai tassi della Fed contribuisce a mandare al tappeto il dollaro, che cede lo 0,8% sull’euro, con cui scambia a 1,1, livello che non si vedeva dall’inizio del 2022. Ben più disastrosa la seduta nei confronti dello yen: le politiche monetarie divergenti della Fed, che si appresta ad entrare in una fase di allentamento monetario, e della Boj, che ha avviato invece un irrigidimento, spingono lo yen in rialzo del 3% sulla valuta, con cui scambia a 142,7.

Wall Street apre con un tonfo. Il Dow Jones perde il 2,76% a 38.640,33 punti, il Nasdaq crolla del 6,05% a 15.760,02 punti, mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 4,16% a 5124,25 punti. (ANSA)