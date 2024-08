Malore improvviso, muore nuotatore di 23 anni

Nuotatore e allenatore, il 23enne ha perso la vita sulla spiaggia di Falerna a causa di un malore. In città sconcerto e dolore

LAMEZIA TERME «Lasci un vuoto straziante». Lamezia Terme piange Simone Nicotera, il giovane che ieri ha perso la vita sulla spiaggia di Falerna a causa di un improvviso malore. Inutili tutti i tentativi di salvare la vita del giovane, trasportato nel più vicino ospedale dove nulla i medici hanno potuto. Simone era nuotatore e preparatore atletico per l’Arvalia Nuoto di Lamezia, la società con cui allenava tanti piccoli allievi e che oggi ha voluto lasciare un messaggio per lui:

«Non ci sono davvero parole, Simone. Grazie per tutto quello che hai fatto con e per noi, lasci un vuoto straziante. Che la terra ti sia lieve!». Tanti i messaggi di cordoglio che si sono uniti a quelli dell’Arvalia: «Insieme a te è volato un pezzo di cuore di tutti noi allenatori, istruttori ed atleti che ti abbiamo conosciuto» scrivono nei commenti.

«Un punto fermo per noi genitori e un fratello per i nostri ragazzi. Quante chiacchierate, quanti consigli e rassicurazioni in questi anni insieme, ti ricorderemo sempre, in ogni sbracciata dei nostri figli rivedremo te» scrive la madre di uno dei piccoli allievi di Simone. Per tanti di loro «una guida preziosa», oltre che «un ragazzo gentile ed educato. Infine, una promessa: «I nostri ragazzi ti ricorderanno per sempre».

