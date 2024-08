Raflì APS: successo per l’evento benefico “Rugby for sailing”

Successo per la Giornata di Allenamento di Rugby e Giro in Barca a Vela con il Club Pegaso Vela di Rimini organizzata da Raflì APS per i Ragazzi della Comunità Minorile Penale di Imola “Il giardino dei ciliegi”

Rimini, 3 agosto 2024 – Si è concluso con grande successo il primo evento benefico organizzato da Raflì APS, in collaborazione con il Club Pegaso Vela di Rimini ed Imola Rugby e denominato “Rugby for sailing”: una giornata all’insegna di allenamenti di rugby e un emozionante giro in barca a vela sopra l’imbarcazione da regata Pegaso, rivolta ai ragazzi della Comunità “Il giardino dei ciliegi” di Imola.

L’evento ha visto la partecipazione della squadra “Raflì” composta da ragazzi della società Imola Rugby e della comunità “Il giardino dei ciliegi”, che hanno avuto l’opportunità unica di allenarsi con Giacomo Nicotera, famoso giocatore di rugby tallonatore dello Stade Français. Nicotera ha condiviso la sua esperienza e il suo entusiasmo, offrendo un esempio positivo e ispiratore per tutti i partecipanti.

La presidente di Raflì APS Matilde Gulmanelli ha dichiarato: “Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno contribuito con numerose donazioni a realizzare questo progetto, il primo di Raflì aps, associazione costituita in memoria di mio fratello. Il sostegno ricevuto ci ha permesso di organizzare questa giornata speciale che rappresenta solo l’inizio di un percorso di inclusione e di nuove opportunità per ragazzi del territorio in condizioni di fragilità attraverso lo sport e la natura.”

Mario Rossi, di Pegaso four sailing ha dichiarato: “Nell’ambito delle strutture rieducative per ragazzi minorenni, l’importanza del sorriso e del divertimento emerge come un elemento fondamentale nel processo di rieducazione. Questi giovani, spesso assegnati a tali strutture da un giudice come risposta a comportamenti problematici, hanno bisogno di esperienze positive che possano aiutarli a reintegrarsi nella società. Utilizzare il sorriso, il divertimento e lo sport non solo rende il percorso rieducativo più stimolante, ma promuove anche il benessere emotivo dei ragazzi.”

“Attraverso il gioco e lo sport – conclude Rossi – i ragazzi imparano a lavorare in squadra, a gestire la competizione in modo sano e a comprendere l’importanza delle regole, non solo in campo ma anche nella vita quotidiana.

Le iniziative di Raflì APS non si fermano qui. Sono già in calendario altri eventi, come quello previsto per il 10 e l’11 settembre, che coinvolgerà gli utenti del Sert, in collaborazione con l’Asp di Imola e della comunità penale di Imola in ulteriori attività sportive e di socializzazione in barca a vela, in collaborazione con la Lega Navale Italiana, sede di Ravenna.

Questo primo evento rappresenta un passo significativo per l’associazione nel promuovere il benessere e l’inclusione sociale attraverso lo sport e la natura, creando momenti di condivisione e crescita personale per i giovani che partecipano ed un punto di partenza per le numerose altre attività che verranno messe in calendario.

Si invitano tutti coloro che vogliono contribuire a sostenere le iniziative di Raflì Aps a seguire su social e sito gli aggiornamenti.

COMUNICATO STAMPA Rafli Aps