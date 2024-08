Kiev: ‘lavoriamo alla distruzione del ponte di Crimea’

Kiev sta lavorando a una “soluzione complessa” che nei prossimi mesi potrebbe portare alla distruzione del ponte di Kerch nella Crimea occupata. Lo ha affermato il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov. Parlando alla tv nazionale Budanov ha detto che “sono in corso i lavori” per eliminare la struttura che collega la terraferma russa con la penisola, via di rifornimento cruciale per l’esercito russo in Ucraina.

“Tutti stanno lavorando ad attacchi a lungo raggio” e alla distruzione del ponte di Crimea, ha affermato Budanov sottolineando che “tutto ciò richiede una soluzione complessa”. tgcom24.mediaset.it