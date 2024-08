Ambasciata Usa: ‘via dal Libano in ogni modo possibile’

BEIRUT, 03 AGO – L’ambasciata americana a Beirut ha chiesto ai connazionali di lasciare il Libano “in qualsiasi modo possibile”. Lo si legge in una nota della sede diplomatica, nella crescente atmosfera di tensione tra gli alleati dell’Iran e Israele.

La Francia ha chiesto ai propri connazionali che si trovano in viaggio in Iran di lasciare il Paese “prima possibile” a causa del rischio “aggravato” di escalation militare tra Israele e Teheran dopo l’eliminazione del leader di Hamas in Iran. Il ministero degli Affari Esteri francese, che non specifica il numero dei francesi potenzialmente interessati da questa nuova raccomandazione, ricorda che l’intero territorio iraniano è segnalato in rosso sulla mappa dei consigli di viaggio. “Si consiglia pertanto rigorosamente ai cittadini francesi di non recarsi in Iran, qualunque sia il motivo”, aggiunge.

Wizz Air ha sospeso fino a domani compreso i voli da e per Israele e la Giordania. In un comunicato pubblicato sul suo account X, la compagnia aerea low cost con sede in Ungheria afferma che la misura è stata presa “a causa dell’escalation della situazione nella regione”. (ANSA)