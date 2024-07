Consigliere Csm Natoli indagata dalla Procura di Roma

ROMA, 30 LUG – È indagata dalla Procura di Roma Rosanna Natoli, il consigliere del Plenum del Csm, ex componente della sezione disciplinare del Csm in quota FdI. Il fascicolo è stato aperto dopo una registrazione di un suo incontro con il magistrato Maria Fascetto Rivillo che era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Messina, per parlare del suo procedimento disciplinare in corso. Secondo quanto apprende l’ANSA, la Procura di Roma ha emesso un invito a presentarsi, in qualità di indagata per rivelazione di segreti d’ufficio e abuso d’ufficio, reato quest’ultimo che radicherebbe la competenza nella Capitale.

Natoli aveva incontrato nel suo studio la giudice Fascetto Sivillo, dandole consigli su come affrontare il suo procedimento disciplinare di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura, contravvenendo dunque al segreto della Camera di consiglio. Quel colloquio privato, però, è stato registrato a sua insaputa e consegnato proprio alla Commissione disciplinare che, a sua volta, lo ha girato alla Procura di Roma per verificare la presenza di reati. Di fronte alla registrazione di quell’incontro, trascritto peraltro in un faldone di oltre 100 pagine, Natoli ha deciso di rassegnare le dimissioni e lasciare il Csm. tg24.sky.it/cronaca