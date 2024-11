Riforma giustizia, Nordio: “Stop a degenerazione correntizia”

“Noi riteniamo che la cultura della giurisdizione debba essere una cultura allargata ai pubblici ministeri, ai giudici e agli avvocati. L’alta corte di giustizia sara’ formata da questi tre pilastri della giurisdizione. Perche’ l’abbiamo fatta? Perche’ oggi noi abbiamo una sezione disciplinare che e’ formata da persone che sono elette dalle persone che devono essere giudicate.

Non avviene in nessuna parte del mondo che il giudice sia eletto dal potenziale giudicando”. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenendo all’evento Governare il cambiamento: umanesimo e intelligenza artificiale. “Tutto questo e’ stato aggravato da quello che e’ emerso nello scandalo di Palamara dove tutti, tra cui il capo dello Stato, hanno denunciato la degenerazione correntizia. Dopo questo scandalo non si e’ fatto assolutamente nulla.” ANSA