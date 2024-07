Venezuela, Maduro riconfermato presidente

Con l’80% delle schede scrutinate “Il presidente uscente, Nicolas Maduro, ha ottenuto 5.150.092 voti, ovvero il 51,2%, mentre il suo diretto avversario, Edmundo Gonzalez Urrutia 4.445.978, ovvero il 44,02%.

Lo ha annunciato il Consiglio elettorale nazionale (Cne), sei ore dopo la chiusura dei seggi.

L’affluenza alle urne è stata del 59%.

Il Cne ha anche denunciato “un’aggressione al sistema che ha causato ritardi”. ANSA

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha criticato la vittoria elettorale: “Siamo seriamente preoccupati che i risultati annunciati non riflettano la volontà o i voti del popolo venezuelano… la comunità internazionale sta osservando la situazione molto da vicino e risponderà di conseguenza”.

