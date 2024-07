PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 27 luglio 2024

IL GRIDO DI BATTAGLIA: per la nostra terra faremo la guerra!

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 27 luglio 2024 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In questa trasmissione parleremo del Popolo Sardo e della sua battaglia contro il disastro ambientale di Madre Sardegna dov’è in atto una complessiva azione di devastazione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, (si parla di 3.700 pale eoliche) tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Ne parliamo con una autorevole rappresentanza:

Dott.ssa Maria Grazia Demontis, attivista.

Avv. Michele Zuddas;

Don Francesco Tamponi direttore beni culturali.