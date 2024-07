Violentò la compagna di classe a scuola, condannati i genitori

Condannati perché “Non avrebbero vigilato sul comportamento del figlio, attraverso una corretta educazione fondata sul rispetto degli altri e delle donne in particolare”

Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, è quanto si può leggere nella sentenza emessa dal tribunale di Firenze nei riguardi dei genitori di un ragazzo senese. Nel 2015 l’allora 16enne ha violentato una compagna di classe nel ripostiglio della scuola che frequentavano a Siena, venendo condannato per violenza sessuale aggravata due anni fa, nel 2022.

Dopo la condanna penale, il tribunale di Firenze ha condannato sia il ragazzo che i genitori a risarcire la vittima con 27mila euro per i danni subiti. E, allo stesso tempo, i giudici del tribunale fiorentino hanno ritenuto responsabili i genitori di non aver educato bene il ragazzo, allora minorenne. Sempre secondo la sentenza si esclude invece “qualsiasi responsabilità dell’istituto scolastico e del ministero”.

Soddisfatto per la decisione del tribunale fiorentino, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. "Molto importante questa decisione giurisprudenziale che chiama i genitori a rispondere civilmente per violenze gravi commesse dai figli – ha scritto sui social – Va nella direzione stessa della norma contenuta nel disegno di legge sulla condotta che prevede multe per chi aggredisce gli insegnanti".