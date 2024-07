Zelensky: ‘concordato incontro con Trump sulla pace’

Donald Trump ha dichiarato di aver avuto un’“ottima telefonata” con Volodymyr Zelensky venerdì scorso e si è impegnato a porre fine alla guerra dell’Ucraina con la Russia. Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti ha scritto sul social della verità che da presidente “porterà la pace nel mondo e porrà fine alla guerra che è costata così tante vite”. “Entrambe le parti saranno in grado di riunirsi e negoziare un accordo che ponga fine alla violenza e apra la strada alla prosperità”, ha affermato. Trump ha ripetutamente affermato di voler porre fine alla guerra in tempi brevi

(ANSA) – “Abbiamo concordato con il presidente (Donald) Trump di discutere di persona quali passi possano rendere la pace equa e veramente duratura”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha avuto una conversazione telefonica con l’ex presidente degli Stati Uniti.

“Ho parlato con Donald Trump. Mi sono congratulato con lui per la nomination del Partito Repubblicano e ho condannato l’orribile attentato in Pennsylvania. Gli ho augurato forza e assoluta sicurezza per il futuro”, si legge nel messaggio.

“Ho sottolineato l’importanza vitale del sostegno americano bipartisan e bicamerale per la difesa della libertà e dell’indipendenza del nostro Paese. L’Ucraina sarà sempre grata agli Stati Uniti per la loro assistenza nel rafforzare la nostra capacità di resistere al terrore russo. Gli attacchi russi alle nostre città e ai nostri villaggi continuano ogni giorno”, ha aggiunto Zelensky.

Il leader ucraino non ha precisato la data o il luogo dell’incontro con Trump.