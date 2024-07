Milano, in 5 scaraventano a terra una ragazza per rapinarla

Una ragazza di 25 anni è riuscita a difendersi da una rapina nella notte di venerdì a Milano. La giovane, verso le due, stava camminando in viale Romagna quando è stata aggredita da cinque ragazzi, descritti come possibili nordafricani, che l’hanno scaraventata a terra, e poi hanno provato a strapparle due collane dal collo. Ma i giovani non sono riusciti a portare a termine la rapina e a un certo punto hanno preferito darsi alla fuga. La ragazza ha chiamato la polizia, giunta sul posto, e ha rifiutato di farsi visitare dai sanitari del 118.

Rapina in via Rombon

Esito diverso per un uomo di 32 anni, sorpreso dopo le tre di notte in via Rombon da due nordafricani che lo hanno minacciato con un coltellino e si sono fatti consegnare un computer e 250 euro in contanti, per poi scappare. Anche il 32enne ha declinato la visita medica. E anche in questo caso la polizia, sul posto, sta indagando. www.milanotoday.it