Comune Bologna, Giunta Pd esprime sdegno per proiezione del film anti abortista

“Baby Olivia” è il nome del video proiettato ieri, 19 luglio, alle ore 18, in piazza XX Settembre a Bologna

Ad organizzare la proiezione è stata la onlus antiabortista Pro Vita & Famiglia, “con lo scopo di incuriosire i passanti e sensibilizzare, soprattutto i giovani, sulla Vita e sul suo inizio”. L’amministrazione del Comune di Bologna, dopo la proiezione, ha diffuso una nota stampa in cui ha scritto:

“Esprimiamo il nostro sdegno per chi usa gli spazi della democrazia per veicolare intolleranza e attaccare la salute e l’autodeterminazione delle donne. Bologna, grazie ai suoi movimenti femministi, per i diritti civili e laicità dello Stato nei servizi pubblici, è da sempre schierata a favore della libertà di scelta delle donne sul proprio corpo, esprimiamo il nostro sostegno alle cittadine e ai cittadini che stanno manifestando il loro dissenso alla campagna di Pro Vita & Famiglia”.

