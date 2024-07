Spese militari, Von der Leyen propone uno scudo aereo europeo

“E’ necessario lavorare con gli stati membri su progetti di interesse comune nella difesa, a partire da uno scudo aereo europeo e sulla difesa cibernetica. Faremo in modo che questi grandi progetti siano aperti a tutti e utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione, sia normativi che finanziari, per garantire che siano progettati, costruiti e distribuiti sul territorio europeo il più rapidamente possibile. Dobbiamo far coincidere le nostre ambizioni con gli investimenti”.

E’ quanto si legge nelle linee guida di Ursula von der Leyen. “Tutto inizia con l’incentivazione degli investimenti privati nel settore della difesa. Lavorerò con la Banca europea per gli investimenti affinché possa contribuire al finanziamento e alla riduzione dei rischi dei progetti di difesa comune e dell’innovazione nel campo della difesa”, spiega von der Leyen.

“Dobbiamo impedire che attori esterni interferiscano con i nostri processi democratici, la Commissione europea proporrà uno scudo democratico europeo”. Per Ursula von der Leyen “oggi le nostre democrazie sono in pericolo, i nostri giornalisti, di cui plaudo il lavoro, stanno affrontando casi di spionaggio e campagne di disinformazione da parte di attori stranieri, soprattutto russi e cinesi. Mai gli attacchi ibridi sono stati a questo livello”, ha aggiunto .tgcom24.mediaset.it

