Tajani a von der Leyen: “conta sempre su Forza Italia”

“Altri 5 anni. Non so come esprimere quanto sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me”. Lo scrive Ursula von der Leyen su X dopo aver ottenuto il bis alla guida della Commissione europea.

“Congratulazioni von der Leyen! Fieri del grande lavoro di squadra del Ppe per sostenere la tua conferma alla guida della Commissione europea. Conta sempre su Forza Italia per costruire un’Europa più competitiva, più sicura e portatrice di pace”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La rielezione di Ursula von der Leyen è “un chiaro segno della nostra capacita’ di agire” nell’Ue. Lo afferma il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Salvini: von der Leyen eletta con l’ennesimo inciucio

“Con la complicità dell’ennesimo inciucio, eletta Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea”. E’ quanto afferma sui social Matteo Salvini, che continua: “Un altro schiaffo a colpi di nuove tasse green, sbarchi e guerra, contro il voto di milioni di cittadini che chiedevano un cambiamento netto a Bruxelles. La Lega ha votato NO e, insieme ai Patrioti (terzo gruppo all’Europarlamento), non starà a guardare, difendendo a tutti i costi la sicurezza, il lavoro e l’orgoglio degli italiani”. tgcom24.mediaset.it