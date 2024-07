Roma, 87enne derubata al supermercato da due sudamericani

Derubata della borsa che aveva nel carrello mentre faceva la spesa al supermercato Ipercarni. Un’anziana 87enne, finita nel mirino di due latinos. Sono poi stati gli agenti del commissariato Sant’Ippolito ad arrestare un 38enne cileno, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato in concorso.

Un uomo si è avvicinato al carrello della donna di 87 anni mentre faceva la spesa in un supermercato in via Pietralata ed ha asportato la sua borsa per poi passarla ad un complice, un uomo di 38 anni, per poi darsi alla fuga. Gli investigatori accorsi sul posto dopo il furto hanno immediatamente visionato i filmati di video sorveglianza del supermercato ed inviato le immagini dei due uomini ai colleghi che con abiti civili hanno iniziato la ricerca; il cileno con la refurtiva si è poi recato in una tabaccheria ed ha acquistato, con la carta di credito della donna, delle sigarette.

Riconosciuto dai poliziotti, lo stesso ha cercato di sbarazzarsi della carta ma è stato prontamente fermato ed arrestato dopo alcuni accertamenti. La magistratura ha poi convalidato l’arresto con gli agenti che proseguono le indagini per risalire al complice. www.romatoday.it