Milano, anziana aggredita e rapinata

Hanno pedinato l’anziana signora. Poi l’aggressione, nell’androne del suo palazzo, durata una manciata di secondi. La rapina è avvenuta alle 18.40 circa di domenica 14 luglio. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del palazzo di via Caracciolo a Milano, in zona Cenisio.

I due malviventi hanno seguito la donna fino al portone di casa. Indossano una maschera nera. Lei li nota, probabilmente con la coda dell’occhio, e tiene loro la porta del palazzo aperta in segno di gentilezza non sapendo cosa sarebbe successo di lì a pochi attimi. La aggrediscono brutalmente: uno di loro la immobilizza da dietro mentre il complice prova a strapparle la collanina che porta al collo. La vittima, con in braccio il suo cagnolino, viene spinta a terra. I due scappano a nord.

Ma la signora non si arrende, pare non sia rimasta ferita nella colluttazione. Esce dal palazzo e cerca di capire in che direzione siano fuggiti i suoi aggressori. Dalle telecamere sembrerebbe che i rapinatori siano scappati in bicicletta. Le circostanze del colpo fanno pensare a quanto accaduto pochi giorni prima, il 9 luglio, in via Settala, quando una coppia di anziani è stata aggredita e pestata nell’androne del proprio condominio.

