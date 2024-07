Più Europa: “qualcuno sperava che Trump cambiasse strategia dopo l’attentato”

Dopo l’attentato qualcuno sperava che Trump cambiasse strategia disinnescando lo scontro tra due elettorati sempre più distanti e inconciliabili.

La scelta del suo vice ha spento ogni speranza. James David Vance tra le altre cose è fieramente anti-abortista, contrario al matrimonio egualitario e all’invio di aiuti all’Ucraina.

Poco conta che solo qualche anno fa definiva il tycoon “l’Hitler americano” .

Il suo curriculum a Trump è sembrato semplicemente perfetto.

Non ci stupiamo che qui in Italia qualcuno lo veda come un modello e faccia il tifo per lui.

Ogni riferimento a Salvini è assolutamente voluto.

Lo scrive più Europa su X.