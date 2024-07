Malore improvviso, muore ragazzo di 23 anni

È uscito sabato sera, 13 luglio, per bere una birra con gli amici. All’improvviso è morto a causa di un malore

È successo alla 1.30, nella tra sabato e domenica 14 luglio, in uno dei tanti locali che a San Vittore Olona si affacciano sulla statale del Sempione. Il ragazzo, 23 anni, residente a Cesate, era al tavolo con gli amici, quando a un certo punto ha detto che sarebbe uscito per prendere una boccata d’aria, perché non si sentiva tanto bene.

Il tempo di alzarsi dalla sedia ed è crollato a terra, sotto lo sguardo in impietrito degli amici e degli altri avventori del pub. Subito sono stati allertati i soccorsi: il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, ma le manovre di rianimazione non sono bastate per salvargli la vita. www.prealpina.it