Verona, braccianti ridotti in schiavitù: indagati due indiani

La guardia di finanza ha sequestrato beni per 475mila euro a due cittadini indiani residenti a Cologna Veneta (Verona). I due sono indagati per riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Secondo l’accusa i due uomini, titolari di ditte nel settore agricolo, senza dipendenti formalmente assunti e risultati evasori totali, avrebbero ridotto in schiavitù 33 braccianti indiani dietro la promessa di un futuro migliore in Italia.

