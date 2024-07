Milano, spintona una donna e le ruba lo scooter: arrestato egiziano

Si è avvicinato a una donna in scooter, l’ha spintonata e gliel’ha rubato. Lei, nel tentativo di fermarlo, è caduta per terra mentre il ladro è ripartito rapidamente

Il tutto, però,è avvenuto sotto gli occhi dei militari dell’esercito, che hanno inseguito il fuggitivo poi arrestato dai carabinieri. È successo a Milano, giovedì mattina, in piazza Safra, zona Stazione Centrale, proprio dove si trova il Memoriale della Shoah. I militari dell’esercito si trovavano sul posto per il servizio di vigilanza presso il memoriale, così hanno visto la scena e sono intervenuti. Dopo l’inseguimento sono intervenuti i carabinieri, che hanno rintracciato il ladro e recuperato il motociclo.

La donna, una 49enne, è stata visitata e medicata sul posto dai sanitari del 118 per le leggere escoriazioni che si era procurata nella caduta. I carabinieri le hanno restituito lo scooter. Il malvivente, un 30enne egiziano irregolare in Italia e con precedenti di polizia, è stato arrestato e ristretto in camera di sicurezza. Risponde di rapina.

