Musk contro l’UE: ‘le vostre norme sono disinformazione’

BRUXELLES, 12 LUG – “Il Dsa è disinformazione!”. Lo scrive Elon Musk in un messaggio su X replicando a Bruxelles che oggi ha accusato formalmente il social di violare le norme del Digital service act – l’insieme delle norme Ue per contrastare la diffusione di contenuti illegali online -, denunciando il sistema “ingannevole” a pagamento della spunta blu e il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza sugli annunci pubblicitari e di garantire l’accesso ai dati da parte dei ricercatori. Musk ha pubblicato la sua concisa replica su X rivolgendosi direttamente alla vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. (ANSA).

“La Commissione Europea ha offerto 𝕏 un accordo segreto illegale: se censurassimo silenziosamente i discorsi senza dirlo a nessuno, non ci multerebbero.

Le altre piattaforme hanno accettato l’accordo. 𝕏 no.”

Attendiamo con ansia una battaglia pubblica in tribunale, affinché i cittadini europei possano conoscere la verità

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.

The other platforms accepted that deal.

𝕏 did not.

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024