Forte risposta della Cina alla NATO che la accusa di essere “un determinante facilitatore della guerra della Russia contro l’Ucraina”

“Ci opponiamo fermamente alla diffusione di disinformazione da parte degli Stati Uniti sul cosiddetto sostegno della Cina all’industria della difesa russa, per la quale non esistono prove a sostegno. Deploriamo e respingiamo le affermazioni ingiuste della parte statunitense.

Subito dopo lo scoppio della crisi ucraina, gli Stati Uniti affermarono falsamente che la Cina stava fornendo sostegno militare alla Russia. Fino ad oggi, gli Stati Uniti non hanno offerto alcuna prova sostanziale. Anche i capi militari statunitensi hanno ammesso che la Cina non ha fornito assistenza militare alla Russia nella crisi ucraina.

Le statistiche mostrano in realtà che oltre il 60% dei componenti militari e degli articoli a duplice uso importati dalla Russia provengono dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali. Il 95% dei componenti chiave della Russia distrutti dall’Ucraina provengono dall’Occidente e il 72% delle parti occidentali delle armi prodotte in Russia provengono da aziende statunitensi. Come lo spiegano gli Stati Uniti?

Inoltre, gli Stati Uniti e i loro alleati non hanno ancora smesso di commerciare con la Russia. L’anno scorso, il loro commercio con la Russia ha raggiunto oltre 130 miliardi di dollari, pari al 18% del commercio estero russo. La maggior parte dei paesi del mondo non adotta sanzioni contro la Russia né interrompe il commercio con la Russia. La Cina non è altro che il capro espiatorio degli Stati Uniti.

È ipocrita e doppio standard da parte degli Stati Uniti accusare falsamente la Cina dei nostri normali scambi commerciali ed economici con la Russia […] Gli Stati Uniti hanno spesso affermato di essere i cosiddetti paladini della giustizia, difensori dei diritti umani e poliziotti mondiali , ma ciò che ha fatto è soffiare sul fuoco, seminare discordia e creare scontri e rivalità. Chi è il colpevole della crisi ucraina? Chi c’è dietro i conflitti regionali, le guerre e la crisi prolungata? Chi è la più grande fonte di instabilità che ha danneggiato la pace globale? Il mondo ha gli occhi lucidi.

Vorrei chiarire ancora una volta che la Cina non è l’artefice della crisi ucraina né una delle parti coinvolte. Detto questo, non siamo rimasti a guardare lo svolgersi della crisi. Invece abbiamo lavorato attivamente per consentire colloqui per la pace e una soluzione politica. Non abbiamo mai cercato di alimentare il fuoco, non abbiamo mai tratto profitto dalla crisi e tanto meno abbiamo fornito armi a nessuna delle parti in conflitto. Questa posizione è chiara e coerente.

Su questa base esiste una cooperazione commerciale e commerciale normale e legittima tra le aziende cinesi e altri paesi, inclusa la Russia, in linea con le regole dell’OMC e i principi di mercato, che non spetta a certi paesi giudicare.

Gli Stati Uniti potrebbero anche riflettere sulla causa principale della crisi e fare qualcosa per la pace piuttosto che essere un giudice ingiusto in questa crisi. Gli Stati Uniti non devono mai aspettarsi che la Cina paghi per gli errori commessi dagli Stati Uniti, e la Cina non accetterà mai lo spostamento delle colpe, il bullismo e la coercizione da parte degli Stati Uniti”.