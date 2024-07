Zelensky alla Nato: ‘ci servono subito almeno 128 F-16’

“L’Ucraina necessita immediatamente di almeno 128 aerei da combattimento F-16 forniti dall’Occidente, altrimenti non sarà in grado di competere con l’aeronautica russa”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice della Nato a Washington. “Quindi, fino al momento in cui non avremo 128 jet, non potremo paragonarci a loro nel cielo. In ogni caso, sarà difficile”, ha detto Zelensky. A partire da maggio scorso, gli alleati occidentali dell’Ucraina si sono impegnati a fornire circa 85 aerei da combattimento F-16 all’Ucraina, ma la tempistica per alcune di queste consegne non è al momento chiara.

Zelensky ringrazia gli Usa per nuovi Patriot, “ma non bastano”

Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti per i nuovi sistemi Patriot, affermando però che il recente attacco della Russia su Kiev dimostra che non sono sufficienti. Lo riportano i media ucraini. “Ancora una volta, grazie mille per questa decisione su cinque sistemi Patriot aggiuntivi. Aiuteranno ovviamente. Non è abbastanza, non è mai abbastanza”, ha detto Zelensky da Washington a margine del vertice Nato.

Il presidente ucraino ha quindi osservato che le forze russe stanno schierando vari tipi di nuove armi. “Dobbiamo anche andare avanti: fare passi forti con la difesa aerea di diversi tipi, più di uno”, ha affermato Zelensky. Il presidente americano Joe Biden ha aperto ieri i lavori del vertice della Nato annunciando nuovi sistemi di difesa all’Ucraina insieme agli alleati, tra cui Patriot e Samp-T.

