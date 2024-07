Biden: “l’Ucraina può fermare e fermerà Putin”

“L’Ucraina può fermare e fermerà Putin”. Così il Presidente Joe Biden, alla cerimonia di inaugurazione del vertice Nato a Washington. “Insieme ai nostri alleati annunceremo nuove misure per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina, per aiutarla a proteggere le sue città e i suoi civili dagli attacchi della Russia”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden

Putin vuole soggiogare l’Ucraina

“Putin non vuole altro che soggiogare l’Ucraina”, ma “l’Ucraina può e vuole fermare Putin”. Lo ha detto il presidente degli Usa, Joe Biden alla cerimonia per il 75esimo anniversario dell’Alleanza atlantica.

“Da Usa, Germania, Italia, Romania e Paesi Bassi nuove difese aeree a Kiev”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Romania e Italia forniranno all’Ucraina cinque sistemi di difesa aerea Patriot nei prossimi mesi, soddisfacendo una delle principali richieste avanzate da Kiev negli ultimi mesi. “Oggi annuncio una storica donazione di attrezzature di difesa aerea per l’Ucraina. Gli Stati Uniti, la Germania, i Paesi Bassi, la Romania e l’Italia forniranno all’Ucraina altri cinque sistemi di difesa aerea strategica Patriot nei prossimi mesi”, ha dichiarato Biden in occasione di un evento a Washington per celebrare i 75 anni dell’Alleanza Atlantica.

