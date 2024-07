Biden: “a Stoltenberg la Medaglia della Libertà”

Medaglia della libertà al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, perché “ha fatto un lavoro straordinario”. A tributare la più alta onorificenza civile statunitense al segretario della Nato uscente il presidente degli Usa Joe Biden, alla cerimonia per il 75esimo anniversario dell’Al leanza atlantica al Mellon Auditorium di Washington DC.

Nato nata per proteggere la democrazia

“La Nato fu fondata per proteggere la democrazia e noi siamo qui per rinnovare quell’impegno, oggi la Nato è più potente che mai”, ha detto il presidente Usa Joe Biden nel discorso al vertice della Nato. “La storia stava guardando”, quando i leader vennero qui per firmare il trattato nel 1949, ha detto Biden. “Quando siamo stati attaccati l’11 settembre l’articolo 5 è stato invocato per la prima volta e i nostri alleati ci sono venuti in soccorso e noi non dimenticheremo”.

