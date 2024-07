Rissa a sprangate nel carcere minorile di Bari

Maxi rissa all’interno del carcere minorile Fornelli di Bari, dove si sarebbero fronteggiati detenuti italiani e stranieri

Secondo quanto riportato dal sindacato Sappe la rissa sarebbe stata “cruenta e violenta, perchè si sono affrontati con spranghe di ferro e materiale cannibalizzato dalla locale palestra”. “I pochi agenti in servizio a rischio della loro incolumita’, due sono stati medicati al pronto soccorso, sono riusciti con molta difficoltà a riportare la calma”, aggiungono dal Sappe.

A Bari sono presenti 36 detenuti, un numero più alto di quelli che può ospitare, “tanto da doverli sistemare in stanze con letti a castello”. Di contro l’organico poliziotti penitenziari previsto che sarebbe di circa 45 unità, “mentre in servizio non sono più di una ventina compresi quelli impiegati in compiti amministrativi, a cui si dovrebbero aggiungere non più di cinque unita’ a breve”.

E concludono: “Le responsabilità dell’amministrazione penitenziaria sono molto grandi poichè fino ad oggi non ha preso nemmeno provvedimenti per eliminare situazioni di grande malessere per i poliziotti, determinate da alcune scelte del responsabile del personale per cui ci sono poliziotti che hanno gettato la spugna poichè penalizzati”.

https://bari.repubblica.it – foto archivio