Apre a Oristano il polo “Unikoiné” dell’ist. universitario ‘San Domenico’ di Roma

APRE IN SARDEGNA, AD ORISTANO, IL POLO “UNIKOINÉ” DELLA SSML/ISTITUTO DI GRADO UNIVERSITARIO “SAN DOMENICO” DI ROMA

Una data da segnare in agenda e cerchiare con il colore rosso quella di sabato 06 luglio 2024. Ad Oristano (Sardegna) é stato ufficialmente presentato il Polo territoriale e di orientamento “Unikoiné” della SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma. Un risultato importante non solo per la cittá capoluogo di Provincia e per l’intero territorio provinciale, ma per tutta la Regione Sardegna.

La prestigiosa SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma, dove gli studenti del Polo oristanese saranno regolarmente immatricolati, é abilitata dal Ministero dell’Universitá e della Ricerca a rilasciare i diplomi equipollenti alla Laurea triennale in Scienza della Mediazione Linguistica (classe L-12) ed alla Laurea magistrale (LM-94).

Per il Polo “Unikoiné” di Oristano il percorso di laurea offerto da “san Domenico” di Roma prevede due indirizzi funzionali alle reali esigenze del territorio: 1) Turismo archeologico; 2) Marketing per lo sviluppo del management agroalimentare. Pertanto, le lingue straniere (due obbligatorie, ma é possibile studiarne quattro) saranno declinate in relazione allo specifico indirizzo prescelto.

Il Polo vede il patrocinio dell’Arcidiocesi di Oristano, del Distretto rurale del Giudicato di Arborea che, come confermato dal suo Presidente Pierpaolo Erbì in conferenza stampa, conferirá ben dieci borse di studio, e dall’associazione culturale “Tabitá” la quale ha creduto fin dall’inizio all’iniziativa, sostendola senza esitazioni grazie al lavoro e all’impegno instancabili del Presidente Francesco Maria Dessena e del Vice-Presidente Roberto Serra. Senza, peró, la ferma determinazione del prof. Andrea Oppo e del prof. don Roberto Caria, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente del Polo, congiuntamente a tutte le realtá del territorio che hanno creduto in questo progetto, difficilmente avrebbe potuto nascere questo “seme” di conoscenza.

Enorme soddisfazione, infine, é stata espressa dalla Fondazione “Mont’ e Prama”, per il tramite del suo Presidente Anthony Muroni, istituzione di altissimo valore scientifico e culturale e fondamentale per lo sviluppo turistico e culturale del territorio. Un Polo, dunque, che intende collaborare fattivamente con le Universitá pubbliche, ma che, al contempo, mediante l’assistenza didattica di Unitalia (tra le maggiori associazioni di traduttori ed interpreti), vuole sviluppare appieno le potenzialitá degli studenti, il loro spirito critico e la loro grande voglia di sapere.

Gli spazi del Polo sono siti in Oristano in via Cagliari, n. 179 (ex Istituto san Pio X), mentre per informazioni ed iscrizioni é possibile telefonare al 3402698413 o inviare una mail a segreteria@unikoine.it.