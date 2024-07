Malore davanti agli amici, muore 47enne

Tragedia durante un’escursione, ieri mattina, sul Monte Amaro, dove ha perso la vita a 47 anni Mauro Rosati, di Atina, in provincia di Frosinone

L’escursionista ha avuto un malore improvviso durante una passeggiata in montagna, nel comune di Opi, in provincia dell’Aquila. Il 47enne si trovava in compagnia di un gruppo di nove persone quando, improvvisamente, si è accasciato a terra lungo il percorso. Con ogni probabilità è stato colpito da infarto.

Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, cercando di prestare i primi aiuti al giovane. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Pescara, ma, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di recupero sono state effettuate dal Soccorso alpino e speleologico. Il malore è avveuto il Monte Amaro alto 1.900 metri. La vicenda è stata segnalata alla procura della Repubblica di Sulmona, che ha avviato un’indagine per accertare le cause esatte del decesso e verificare se ci siano state eventuali negligenze o responsabilità.

www.ilmessaggero.it