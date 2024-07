Leucemia fulminante, muore bambina di 11 anni

Una malattia l’ha uccisa in appena tre mesi. Un male infame e inaspettato, che ha colpito la giovane Melissa Miani, di appena 11 anni

La bambina è morta lo scorso weekend per una leucemia fulminante, lasciando papà Mattia e mamma Lara straziati dal dolore. L’intera comunità di Cadelbosco Sopra, dove la famiglia viveva, è in lutto. Melissa giocava a basket.

Dopo alcuni mesi di strenua lotta e ricoveri, durante i quali i medici hanno tentato ogni strada per strapparla alla morte, la piccola si è spenta all’ospedale di Bologna, riporta la Gazzetta di Reggio.

La malattia e la morte in pochi mesi

Melissa aveva iniziato ad accusare i primi malesseri ad aprile. L’esito degli immediati accertamenti è stato subito devastante: leucemia. Ne era seguito un rapido ricovero che è proseguito nelle settimane successive, prima a Parma poi a Bologna.

Ma, nonostante gli sforzi e le preghiere, per la bambina purtroppo non c’è stato nulla da fare.

www.leggo.it