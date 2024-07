Usa 2024, sondaggio Cnn: Trump avanti

Né Kamala Harris né alcuni dei governatori evocati in questi giorni come alternativa a Joe Biden superano Donald Trump in un ipotetico duello, almeno per ora

E’ quanto emerge da un sondaggio della Cnn tra gli elettori registrati, dove il presidente è indietro di sei punti rispetto al tycoon (43% a 49%).

Ma Trump è in vantaggio anche con Harris (47% a 45%), il governatore della California Gavin Newsom (48% a 43%), il segretario ai Trasporti Pete Buttigieg (47% a 43%) e la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer (47% a 42%).

Biden

“Corro fino alla fine. Sono il presidente del partito democratico. Nessuno mi sta spingendo fuori. Sono stato messo fuori combattimento ma quando si viene buttati giù ci si rialza”, ha detto Biden. Ma anche un altro alleato del leader dem ha riferito alla Cnn che il presidente privatamente ha riconosciuto che i prossimi giorni saranno cruciali per decidere il suo futuro. Indizi che il commander in chief non è più così sicuro di poter chiudere le crescenti crepe che si stanno aprendo nel partito.

“Biden non sta assolutamente pensando di ritirarsi”, ha rincarato poi la portavoce Karine Jean-Pierre, che nei briefing è presa d’assalto dai reporter sulle condizioni di salute del presidente. Il presidente e Kamala Harris hanno invece preso parte ad una conference call con la Democratic National Committee e hanno assicurato che “continueranno a combattere”. ANSA