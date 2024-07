Ruba oltre 500mila euro dai conti, arrestato ex direttore Poste

MONZA, 04 LUG – L’ex direttore dell’ufficio postale di Cesano Maderno (Monza) è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di truffa, peculato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e truffa aggravata. Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Monza ha rubato oltre 500 mila euro, dal 2022 al febbraio 2024, tra denaro custodito nel deposito bancomat della filiale, pensioni e libretti di risparmio.

Le indagini sono partite nel febbraio scorso, quando i familiari dell’allora direttore, 44enne italiano, ne denunciarono la scomparsa e in Posta si accorsero di un corposo ammanco di denaro. I dipendenti hanno segnalato l’accaduto alla direzione di Poste Italiane che lo ha prima sospeso e poi licenziato. In quel momento lui si trovava su un volo diretto a Capoverde, destinazione per la quale era partito lasciando a casa moglie e figli senza alcuna spiegazione. È poi rientrato in Italia oltre un mese e mezzo dopo, ignaro delle indagini sul suo conto. Il 29 giugno il Gip di Monza ha firmato a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ANSA)