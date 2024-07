Orban atteso a Mosca, dopo Zelensky incontra Putin

Orban incontra Putin. “Il premier ungherese Viktor Orban è atteso a Mosca nella giornata di domani per un bilaterale con Vladimir Putin”

La notizia è stata pubblicata da Radio Liberty, e rilanciata in Italia dall’Ansa, che cita il giornalista investigativo Szabolcs Panyi, secondo il quale una delegazione del governo ungherese sarebbe già nella capitale russa in attesa di Orban.

La visita al Cremlino arriva subito dopo la missione di Orban e Kiev e segna l’inizio della presidenza ungherese di turno dell’Ue. Interpellate a riguardo, fonti del governo ungherese non hanno né confermato né smentito la notizia.

Si tratta della prima visita di un leader dell’Unione europea dall’inizio del conflitto in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di considerare “sincere” le assicurazioni di Donald Trump di volere mettere fine al conflitto in Ucraina, e quindi che la Russia le “sostiene”. Lo riferisce l’agenzia Tass. Mosca – fa sapere Putin – non può accettare un cessate il fuoco sulla linea attuale del fronte in Ucraina senza l’inizio di negoziati di pace con Kiev. affaritaliani.it