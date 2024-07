Dopo Cuba, navi da guerra russe in Venezuela

CARACAS, 03 LUG – Il ministero della Difesa russo ha confermato che la sua flotta navale, che naviga da settimane nelle acque dell’America Latina, si è fermata nelle ultime ore nel porto della città venezuelana di La Guaira. Questa tappa segue quella effettuata il 12 giugno a Cuba e dimostra lo stretto legame tra il Cremlino e i governi di Nicolás Maduro e Miguel Díaz-Canel.

“Un distaccamento di navi della Flotta del Nord ha fatto scalo commerciale nel porto di La Guaira, nella Repubblica Bolivariana del Venezuela. La visita durerà diversi giorni, dopodiché i marinai continueranno con i compiti loro assegnati”, ha riferito l’agenzia Tass in una breve nota rilasciata dal ministero. Il testo specifica inoltre che le navi in questione sono la fregata Gorshkov e la petroliera Pashin, entrambe mobilitate a Cuba settimane fa e, in precedenza, partecipanti alle esercitazioni con missili ad alta precisione realizzate in acque internazionali. (ANSA)