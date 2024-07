Card. Zuppi: ‘preoccupati dal pericolo dei populismi’

La Chiesa e i cattolici italiano guardano “con preoccupazione al pericolo dei populismi” che, se offuscano la memoria del passato, “possono privarci della democrazia o indebolirla!”. Ad affermarlo, aprendo i lavori della 50.ma Settimana sociale dei cattolici italiani a Trieste, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è stato il presidente della Cei, card. Matteo Zuppi.

Il porporato ha voluto ringraziare in particolare il Presidente della Repubblica per la sua partecipazione all’importante appuntamento ecclesiale tutto incentrato quest’anno proprio sul tema della democrazia, ricordando che “la partecipazione, cuore della nostra Costituzione, consente e richiede la fioritura umana dei singoli e della società, accresce il senso di appartenenza, educa ad avere un cuore che batte con gli altri, pur tra le differenze”.

“I cattolici in Italia – ha poi assicurato Zuppi – desiderano essere protagonisti nel costruire una democrazia inclusiva, dove nessuno sia scartato o venga lasciato indietro”, aggiungendo: “siamo contenti quando i cattolici si impegnano in politica a tutti i livelli e nelle istituzioni. Siamo portatori di voglia di comunità in una stagione in cui l’individualismo sembra sgretolare ogni costruzione di futuro e la guerra appare come la soluzione più veloce ai problemi di convivenza” ha, quindi, concluso. Askanews