Scandalo Panama Papers: tutti assolti i 28 imputati

di Guido da Landriano per https://scenarieconomici.it – Jürgen Mossack è innocente. Questo è stato il verdetto di un giudice di Panama City. Ha assolto il 76enne avvocato di origine tedesca dall’accusa di riciclaggio di denaro – così come altri 26 imputati. Nella sua sentenza, il giudice ha affermato che non c’è certezza che le prove raccolte dai server dello studio legale Mossack Fonseca siano autentiche. Inoltre, “le prove rimanenti sono insufficienti e conclusive per stabilire la responsabilità penale degli imputati”. Insomma lo scandalo che sconvolse il 2019 con tanto di perquisizione delle banche tedesche finisce in un colossale buco nell’acqua.

Mossack era il co-fondatore dello studio legale Mossack Fonseca. Alla Süddeutsche Zeitung sono stati divulgati 2,6 terabyte di dati dello studio legale. La SZ li ha condivisi con il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ) e con più di 100 organizzazioni mediatiche di circa 80 Paesi e li ha analizzati insieme. I risultati della ricerca sono stati pubblicati come Panama Papers il 3 aprile 2016. Hanno rivelato che Mossack Fonseca ha creato per decenni società di cassette postali per signori della droga, celebrità e politici e li ha aiutati a nascondere beni.

Nel frattempo il co-fondatore dello studio legale accusato, Ramón Fonseca Mora, è già deceduto.

Il processo contro Mossack, fondatore dello studio legale Mossack Fonseca, e gli altri imputati è iniziato l’8 aprile. Il processo presso il Palazzo di Giustizia Gil Ponce di Panama si è concluso il 19 aprile, dopo dieci giorni e più di 85 ore di udienze. L’intero processo poteva essere seguito in diretta streaming.

Il giudice aveva ora diverse settimane per decidere se gli imputati fossero o meno colpevoli di riciclaggio di denaro. Tra questi c’era il co-fondatore dello studio legale Ramón Fonseca Mora. Non aveva partecipato al processo per motivi di salute ed è morto l’8 maggio. Il procedimento contro di lui è stato successivamente interrotto. Alla fine si è concluso il tutto con un “Liberi tutti”.

La sentenza non è una sorpresa

Lo stesso giudice che ha presieduto l’attuale procedimento aveva già assolto Mossack e Fonseca in un processo per riciclaggio di denaro nel 2022. Un caso simile era stato intentato contro un ex dipendente dello studio legale, anch’egli non condannato. L’argomentazione principale del tribunale all’epoca era che una nuova legge antiriciclaggio era entrata in vigore a Panama solo nel 2019. Prima di allora, non era considerato un crimine creare società o trust di cassetta delle lettere – anche all’epoca in cui furono create le società dei Panama Papers.

All’inizio del processo, Jürgen Mossack era “molto ottimista” sul fatto che sarebbe stato assolto dall’accusa di riciclaggio di denaro. Non era responsabile di questi reati. Al termine dell’udienza principale, ha preso la parola e ha parlato di una “grande ingiustizia” che lo ha colpito da quando sono iniziate le rivelazioni dei Panama Papers, otto anni fa. E quando il suo ex partner Fonseca è morto, ha espresso il suo rammarico per il fatto che il suo partner e amico “purtroppo non ha vissuto per vedere l’assoluzione che è prevista alla fine del nostro processo”. Peccato, avrebbe riso di gusto della giustizia degli uomini.

Pensate veramente che uno stato i cui introiti dipendono anche da questo tipo di attività appartenenti al’area grigia dell’economia vi rinunci per la bella faccia dei tedeschi e degli europei, per la loro decadente moralità, quando proprio le classi dirigenti di questi stati sono coloro che hanno aperto società ombra per evadere le imposte o nascondere affari poco leciti? Se esistono gli studi Mossack e Fonseca è perché dirigenti e politici europei cercano questo tipo di servizi, e quando si genera una domanda, automaticamente, si genera un’offerta.

Panama ha semplicemente scoperchiato l’ipocrisia europea.