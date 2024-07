Nancy Pelosi: ‘legittimo interrogarsi sulla salute di Biden’

NEW YORK, 02 LUG – E’ “legittimo” interrogarsi sullo stato di salute di Joe Biden, “è legittimo chiedersi se è stato un caso o c’è un problema”: è “legittimo” chiederselo per tutti e due i candidati. Lo afferma l’influente ex speaker dem della Camera, l’ottantaquattrenne Nancy Pelosi, su Msnbc. Pelosi spiega di non aver parlato con il presidente dal dibattito: “Ha avuto una cattiva serata” ma Biden ha “una visione, ha conoscenza, ha buon senso e pensa in modo strategico” e “non dobbiamo dimenticarci” qual è la posta in gioco alla elezioni.

Deputato democratico del Texas chiede il ritiro Biden

Il deputato del Texas Lloyd Doggett chiede a Joe Biden di farsi da parte, divenendo il primo democratico a esortare pubblicamente il presidente a ritirarsi. “Dovrebbe prendere la dolorosa e difficile decisione di ritirarsi”, ha detto Doggett spiegando che la sua decisione di uscire allo scoperto “non è stata presa alla leggere e non intacca il rispetto nutrito nei confronti di Biden. Detto questo l’impegno di Biden è nei confronti del Paese e per questo chiedo” che si ritiri. (ANSA)