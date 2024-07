Francia, 12enne pianificava attacchi terroristici “contro il popolo francese”

Sochaux: un minore di 12 anni pianificava attacchi terroristici islamici “contro il popolo francese”. Sul suo profilo social video di esecuzioni legate a Daesh, propaganda jihadista, antisemita, omofobica

Il 10 giugno, la Divisione Criminalità organizzata e specializzata (Dcos) di Besançon ha aperto un’indagine dopo aver notato un’attività sospetta sui social network di un minore di 12 anni di Sochaux. Secondo le informazioni, è stata la Direzione generale della sicurezza interna (DDSI) ad individuare le azioni digitali dell’interessato. Apologia del terrorismo islamico, pubblicazione di video di esecuzioni legate a Daesh, propaganda jihadista… “Era attivo su sei diversi social network”, confessa una fonte della polizia al JDD.

Su istruzione dell’accusa, il giovane è stato arrestato insieme alla madre e al patrigno, il 12 giugno 2024. I due adulti sono stati poi posti in custodia di polizia mentre il minore è stato posto in detenzione amministrativa, a causa dell’età. Di fronte alla polizia, il giovane islamista ha ribadito tutte le sue dichiarazioni e “si assume la responsabilità del suo antisemitismo e della sua omofobia”, spiega una fonte vicina al caso.

La perquisizione della casa parentale consente il sequestro di supporti informatici e telefonici; ma anche numerosi “oggetti decorativi e opere islamiche”. Se il suocero tace di fronte agli inquirenti, la madre afferma che il figlio avrebbe cambiato comportamento al ritorno da un soggiorno in Algeria con il padre, nell’estate del 2023.

Il bambino è stato ricoverato in un pronto soccorso psichiatrico infantile. Suo padre, di ritorno dall’Algeria, è stato interrogato il 18 giugno. Accusa l’ex moglie di aver favorito la radicalizzazione del bambino per riconquistare la custodia genitoriale di quest’ultimo.

Gli investigatori hanno trovato nel telefono del bambino informazioni molto chiare sulle sue intenzioni jihadiste: “Tutorial sulla realizzazione di ordigni esplosivi con prodotti comuni con consigli su come ottenere e utilizzare i detonatori; tutorial per uccidere efficacemente i francesi usando un coltello: video di esecuzioni di uomini con coltelli e armi da guerra; tutorial per realizzare armi da fuoco letali con materiali facilmente accessibili; sono state identificate conversazioni che non lasciano dubbi sui piani del giovane di costruire un ordigno esplosivo”, ha appreso JDD da fonti attendibili.

Dopo queste scoperte, la Procura nazionale antiterrorismo (Pnat) si è occupata del caso e le indagini continuano.

www.fdesouche.com – Le JDD