Denatalità, Bertolaso: “rischio scomparsa della razza italica”. Ira M5s e Pd

“L’inverno demografico è drammatico e non ci aiuta, anzi rischia di far scomparire la razza italica. È quello che ci dicono i nostri esperti. E la denatalità è il primo problema che si deve affrontare in Italia”

A dirlo, è stato l’assessore regionale al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, durante il workshop istituzionale “Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare”. Oggi, ha commentato ancora in riferimento alla Lombardia, “in questa Regione dobbiamo affrontare le cattive abitudini che si stanno diffondendo. Richiamo all’esigenza di stili di vita molto più coerenti con quelle che sono le conoscenze della scienza e le nuove scoperte. È assodato che stili di vita virtuosi portino a un allungamento della vita e all’assenza di cronicità”, ha poi aggiunto Bertolaso.

M5S e Pd Lombardia: “Le parole di Bertolaso inaccettabili”

Le dichiarazioni di Bertolaso hanno ben presto innescato le polemiche. “Anche oggi questa giunta ci regala perle rare, con parole che risuonano colme di nostalgia. Nel vocabolario di Bertolaso ci sono espressioni come ‘razza italica’: le sciorina davanti ai microfoni della stampa come se fosse una cosa normale, ovvia, dimostrando invece una gigantesca ignoranza istituzionale. Questo ennesimo caso che coinvolge l’assessore non è accettabile”. A dirlo è stato Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il capogruppo regionale del Pd, Pierfrancesco Majorino. “Credo che le parole di Bertolaso siano inaccettabili, dovrebbe chiedere semplicemente scusa. Esiste una sola razza umana. E vorrei che ascoltassimo tutti di più le parole della senatrice a vita Liliana Segre. Io sono rimasto davvero sconcertato. L’espressione ‘razza italica’ è da manifesto della razza da Italia fascista degli anni Trenta. Chiedo: a cosa dobbiamo ancora assistere? Se queste parole sono pronunciate dall’assessore Bertolaso che dovrebbe essere il meno peggio di questa compagine, chissà dove possiamo arrivare”, ha sottolineato ancora.

La replica di Bertolaso: “Ho fatto una battuta ma chiedo scusa”

“Sono basito da questo attacco così violento nei confronti di un funzionario servitore del Paese che sta cercando solo di risolvere i problemi ha replicato Bertolaso. “Il problema dell’inverno demografico è ormai riconosciuto urbi et orbi. Ho fatto una battuta sul rischio che l’inverno demografico ci faccia scomparire come italiani ma ne prendo atto e chiedo scusa”.

FdI Lombardia: “Bertolaso? Usare ‘razza’ nelle battute ci sta”

In supporto a Bertolaso, infine, sono arrivate le parole del capogruppo di FdI al Consiglio regionale della Lombardia, Christian Garavaglia. “Ritengo che l’assessore abbia specificato che ha fatto una battuta per sottolineare un concetto importante ossia l’inverno demografico che porterà sempre più a vedere una popolazione che diventa anziana e quindi rischiamo di avere sempre meno bambini italiani. Questo è quanto ha detto, atteniamoci ai fatti. Poi se usa un termine o l’altro nelle battute ci sta”, ha commentato.

